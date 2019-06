“Uomini e animali”: il libro presentato alla sala Friuli

Sarà presentato venerdì 28 giugno, alle 18, nella sala Friuli del convento di San Francesco, il libro “Uomini e animali. Per un’etica della relazione e dei destini comuni” (Edb), scritto a quattro mani da padre Maurizio Faggioni e Anna Maria Giorgi. Introdurrà il vescovo Rodolfo. L’iniziativa è promossa dalla libreria Paoline.

Il volume affronta, dal punto di vista biblico ed etico, alcune questioni fondamentali sul rapporto tra uomini e animali ed è scandito su tre momenti: il progetto creativo di Dio come sguardo d’amore su tutte le creature; la frattura dell’armonia e una situazione storica in cui l’incomprensione e l’egoismo umano generano sfruttamento e oppressione dell’animale; il sogno di costruire la comunità del settimo giorno.

Gli autori

Padre Maurizio Faggioni, frate minore, ordinario di bioetica all’Accademia Alfonsiana di Roma e professore invitato alla Pontificia Università Antonianum e alla Facoltà teologica dell’Italia centrale, è consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Congregazione per le cause dei santi. Consigliere del Tribunale della Penitenzieria apostolica, è membro corrispondente della Pontificia academia pro vita.

Anna Maria Giorgi è docente emerita di sacra Scrittura all’Istituto superiore di scienze religiose “Santa Caterina” di Siena e nelle scuole di formazione teologica delle diocesi di Grosseto e di Massa Marittima-Piombino. In quest’ultima dirige l’Ufficio catechistico ed è responsabile della redazione diocesana di Toscana Oggi.