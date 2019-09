“Tre anime viaggiatrici”: Marco Coppo presenta il suo libro

Sabato 14 settembre, alle 18, nella sede della Pro Loco di Grosseto, in piazza del Popolo 3, Marco Coppo presenta il suo libro “Tre anime viaggiatrici. Any, Mina, Bella“.

Seguirà un incontro sulla regressione e sul Reiki.

L’ingresso alla presentazione è libero.

L’autore

Marco Coppo ha appreso, alla scuola Pnl Meta di Milano nel 2003, 2004, 2005, la programmazione neuro linguistica e l’ipnosi eriksoniana. Successivamente ha studiato le regressioni alle vite precedenti con Brian Weiss e la sua referente in Italia, E. Bertozzini, approfondendo poi anche altri approcci, in particolare M. Newton. Da allora sono centinaia le regressioni che ha condotto in tutta Italia, con grande soddisfazione e beneficio degli intervenuti, imparando molto egli stesso riguardo a vita, morte, meccanismi che le regolano. Mette volentieri a disposizione ciò che ha compreso a chiunque sia interessato.

Marco Coppo, controller in varie multinazionali, ha lasciato il mondo aziendale per dedicarsi ad altre attività per lui più gratificanti, tra le quali insegnare Reiki, meditare, condurre regressioni alle vite precedenti. E, ultimamente, scrivere.

Il libro

Any, Mina e Bella sono tre giovani anime che iniziano le loro lezioni in quella grande scuola chiamata Terra. Attraverso i secoli combattono, soffrono, gioiscono, cadono e si rialzano, nel tentativo di imparare una fondamentale materia: l’amore. Sette avventure concatenate fra loro per altrettante vite, seguendo queste anime intraprendenti nel loro cammino di crescita. Un cammino che forse, con un lieve sobbalzo, il nostro cuore riconoscerà.