“Istantanee di pensieri”: il libro di Tommaso Dani presentato a QB

Un viaggio nell’anima e nei suoi pensieri.

Questo è “Istantanee di pensieri“, il libro, edito da Innocenti, che l’autore Tommaso Dani presenta sabato 15 giugno. alle 18.30, alla libreria QB Viaggi di carta (in piazza Pacciardi 1, ex piazza della Palma, a Grosseto). Ne parlano insieme all’autore, Simone Ferretti e Raffaella Cambi, con le letture a cura di Valentina Rimauro e Alberto Schiavo.

“È un percorso interiore – spiega Tommaso Dani –, un viaggio che si sviluppa per necessità di esternare ciò che veramente sono. Mi sono trovato a scrivere, non è stata una scelta, ma è semplicemente accaduto, ovviamente non per caso. Una sequenza di flussi di coscienza che passano, scorrono e tolgono il superfluo, per poi arrivare all’essenza di me stesso. Non sono poesie, sono pensieri che la mia vita ha partorito insieme al cuore ed al cervello“.