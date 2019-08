“The battle – La sfida”: Virginia Montemaggi presenta il suo libro

Alla libreria Mondadori di Grosseto, in corso Carducci 9, riprendono gli instore con il firma copie di libri o cd di scrittori famosi o talenti di vario tipo collegati al mondo della musica o dei libri.

Giovedì 12 settembre, alle 16, la libreria ospiterà la grossetana Virginia Montemaggi, che presenterà il suo libro “The battle – La sfida”.

Da lunedì 2 settembre scatterà la prevendita del libro, con il rilascio del pass con il quale si potrà accedere al firma copie. Il libro verrà consegnato ai partecipanti il giorno stesso. Il pass sarà rilasciato fino al giorno stesso dell’evento.

Il libro

Per la prima volta il mondi di TikTok diventa un romanzo.

Virginia Montemaggi è una delle tiktoker più amate in Italia con oltre 4.200.000 fan

Questa è la storia di un sogno diventato realtà. Una storia di sacrificio, coraggio e voglia di farcela. La storia di molti di noi e di molti di voi.

«“Vivien, tocca a te”. Finisce sul palco in un turbine di emozioni. Non ha mai provato niente di simile in vita sua, tutto si confonde in un boato, attorno a sé tutto scompare. Il buio che ha davanti è interrotto da centinaia di flash che si accendono e si spengono veloci come i led su un albero di Natale. Le tremano le gambe, le manca il respiro. Riesce a pensare a una cosa sola. ‘È bellissimo’».

Vivien è poco più che una sprovveduta quando dà il via al suo primo vlog su YouTube. All’inizio è solamente uno sfogo, ma quando registra un tutorial per TikTok per la sua amica Victoria le cose si fanno serie: i follower non smettono di crescere e Vivi diventa una vera tiktoker. Ma come gestire tutta questa improvvisa popolarità, insieme ai primi amori, alla scuola e alle prese in giro? Con l’aiuto dei suoi genitori, di suo fratello Lawrence e dei suoi amici… sulla strada che la porterà a partecipare al più famoso concorso per tiktoker in Italia.

Virginia Montemaggi

Vive a Grosseto, in Toscana. Nel 2015 apre un suo personalissimo canale su YouTube, dove intrattiene i follower con tutorial, vlog e racconti di viaggi. Mentre i fan continuano ad aumentare, la svolta arriva con TikTok, dove i suoi video allegri e spensierati spopolano e la consacrano come una delle tiktoker italiane più note. Nel 2019 è giudice del contest Double Tap, dedicato ai giovani talenti di TikTok e Instagram, in tour per tutta l’Italia.