“Superterapie”: il nuovo libro del dottor Giordo presentato al Museo

“Con piacere l’Associazione Maremmana Aloe presenta questo nuovo libro del dottor Giordo: siamo infatti consapevoli dell’evoluzione che la ricerca medica ha compiuto negli ultimi anni a favore dell’utilizzo delle vitamine, degli integratori alimentari e dei principi omeopatici e fitoterapici, ma constatiamo che spesso le persone sono disorientate di fronte alle cure naturali. Per questo, da oltre 20 anni ci impegniamo, attraverso ricerche, pubblicazioni e conferenze, a diffondere la cultura della medicina complementare, che può aiutare la guarigione integrando le cure allopatiche. Per comprendere meglio quanto siano utilizzati e come siano percepiti integratori, omeopatia e fitoterapia, abbiamo organizzato la conferenza in collaborazione con le Farmacie Severi, invitando ad introdurre i lavori il dottor Andrea Severi, noto farmacista grossetano“.

A dichiararlo è il presidente dell’Ama, Giuseppe Favilli.

Nel suo nuovo libro, intitolato le “Superterapie”, il dottor Giordo esamina le straordinarie potenzialità del digiuno terapeutico, descrive le qualità e le funzioni delle vitamine, in particolare quando assunte nelle cosiddette megadosi per curare malattie autoimmuni, psicosi, morbo di Parkinson, Alzheimer e perfino alcuni tipi di cancro, patologie verso le quali le terapie convenzionali spesso si rivelano scarsamente efficaci. Il testo tratta inoltre l’efficacia di alcune piante e del fungo medicinale Chaga, non tralasciando l’importanza dei batteri intestinali.

Paolo Giordo, laureato in medicina e in filosofia, specializzato in neurologia, libero professionista nell’ambito delle medicine non convenzionali, diplomato in medicina psicosomatica, in bioenergetica medica, in omeopatia e omotossicologia, ha studiato Ayurveda e Floriterapia di Bach ed ha al suo attivo la pubblicazione di numerosi libri ed articoli su riviste scientifiche riguardanti l’alimentazione, la medicina olistica e la filosofia della medicina.

L’appuntamento è per sabato primo giugno, alle 18, al Museo di storia naturale a Grosseto. L’ingresso è libero.