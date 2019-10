“Saluta tutti”: il libro degli artisti di Vegastar presentato nella sala del Consiglio

Giovedì 17 ottobre, alle 17.30, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, Fernando Capecchi ed Enrico Salvadori presentano il libro “Saluta tutti. Vita, talenti, scoperte e avventure di un manager che si è fatto da solo“, a cura di artisti dell’agenzia Vegastar.

Il libro

“Alla Casa del Popolo di Ramini, c’era una pista da ballo all’aperto. Per vivacizzare i fine settimana del paese, avevamo bisogno di portare qualche orchestra: me ne occupai io, andando a pescare in Emilia e Romagna. In quel periodo, stavo chiuso in casa a studiare, dovevo superare un esame all’università per evitare di partire militare. Un giorno, mi fece visita un impresario bolognese, parlammo per tre ore e alla fine accettai di essere il suo rappresentante per la Toscana. Tolsi tutti i libri dagli scaffali e chiusi il capitolo università. Montai sulla Vespa e cominciai a fare il giro delle case del popolo della Toscana”.

Così comincia la storia di Fernando Capecchi, e non è che l’inizio: c’è la svolta dell’incontro nel 1964 con Iso Ballandi, con cui lavorerà per tredici anni; l’esperienza dei grandi appuntamenti dello spettacolo, dal Cantagiro a Miss Italia e da Castrocaro a Sanremo e molto altro; il lavoro fianco a fianco con i maggiori artisti della musica e del palcoscenico, tra cui Zucchero, Conti, Panariello, Pieraccioni; e poi la televisione, il cinema, i dietro le quinte e gli “on the road” del rocambolesco mestiere di agente, in decenni in cui il mondo intero cambiava, e non solo quello dello spettacolo. Una storia irresistibile, che è anche la storia del nostro Paese, raccontata con una voce autentica, scanzonata, popolare, assolutamente sorprendente.

Fernando Capecchi

Nato e cresciuto nel piccolo paese di Ramini, in provincia di Pistoia, è proprietario dell’agenzia Vegastar, che segue da vicino tanti grandi personaggi dello spettacolo. È stato insignito dei titoli di Cavaliere e Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

Enrico Salvadori

Giornalista professionista, dal 1988 ha diretto la redazione Viareggio-Versilia de La Nazione, giornale di cui è opinionista e titolare di rubriche. Ha scritto libri di narrativa, collaborato con programmi Tv nazionali ed è conduttore di programmi radiofonici e televisivi.