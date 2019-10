“Pam e Jim”: Alessandro Angeli presenta il suo nuovo libro

Sabato 5 ottobre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, alla libreria Mondadori, in corso Carducci, a Grosseto, Alessandro Angeli firma le copie di “Pam e Jim – Una preghiera americana” (Ortica editrice).

Il libro

Jim Morrison era un poeta e viveva in simbiosi con la sua ispirazione. Le sue canzoni lo spingevano a indagare percezioni profonde, per questo nascono prima di tutto come testi scritti, flussi di energia trascendente fissati sulla pagina. Sarà Pamela Courson a insistere affinché Morrison riordini taccuini e carte per iniziare la sua produzione. Pam conosceva il lato più autentico di Jim e il poeta Morrison doveva proprio a lei buona parte della sua ispirazione. Questo incontro fu in grado di far deflagrare l’amore dei due amanti selvaggi, l’amore cosmico di Pam e Jim. “La poesia non dice niente, elenca solo delle possibilità. Apre tutte le porte. E voi potete passare per quella che preferite”. (Jim Morrison).

L’autore

Alessandro Angeli è nato a Roma nel 1972 ed è insegnante di lettere.

Tra i suoi libri: “Transmission, vita morte e visioni di Ian Curtis – Joy Division” (2014); “Nostra patria è il mondo intero, biografia in libertà di Antonio Gamberi, poeta del popolo, pastore, minatore, antifascista” (2016); “Io non sono la Coop, infelice epilogo di uno stagionale nel tritacarne della grande distribuzione” (2016); Combattevamo i fascisti per mare e per terra. Vita e ballate di Woody Guthrie” (2018).