“Ombre di vetro”: Fabio Mundadori presenta il suo nuovo libro

Libreria Mondadori Grosseto e Pro loco di Grosseto presentano il primo appuntamento per l’estate 2019 dell’iniziativa “Grosseto in giallo – Rassegna Carlo Fruttero”.

Venerdì 21 giugno, alle 21.30, alla Pro Loco di Grosseto, in piazza del Popolo 3, Fabio Mundadori presenta il suo giallo “Ombre di vetro“, Damster Edizioni. Dialogano con l’autore Laura Parlanti, avvocato, e Giuseppe Monda, presidente di A.I.MU.SE. Onlus – Associazione Italiana Mutismo Selettivo.

Modera Carlo Legaluppi, scrittore, letture a cura di Giacomo Moscato, attore.

“La signora Carlotta (Maria Carla) Fruttero, figlia dello scrittore Carlo Fruttero ci ha permesso di dare il nome a questa rassegna in giallo in memoria del padre morto nel 2012 nella sua villa nella pineta di Roccamare a Castiglione della Pescaia – spiegano gli organizzatori della rassegna –, e fu sepolto nel cimitero del comune maremmano accanto all’amico Italo Calvino“.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con le associazioni culturali Letteratura e dintorni, Nasdaq 2018; con le associazioni di volontariato La Farfalla Onlus, Aimuse – Grosseto Associazione italiana mutismo selettivo, Iron Mamme – Autismo Grosseto associazione Onlus, Dog4Life Toscana Onlus, Condor Grosseto, Mosaico del volontariato.

Il libro

Qualcosa di regalato. Qualcosa di smarrito. Qualcosa che non verrà mai restituito. 1986. In una Bologna ancora segnata dalle stragi, un killer seriale sfida la polizia e il giovane ispettore Naldi uccidendo secondo il proprio feroce rituale. Oggi. Mammana è tornato. O forse no. Toccherà di nuovo a Cesare Naldi indagare, fino a dipanare un rebus dalla soluzione raccapricciante.

L’autore

Fabio Mundadori è nato a Bologna nel 1966 e vive a Latina dove si occupa di sicurezza informatica. Colpito in tenera età dal Morbo di Asimov, scrive di giallo, thriller, fantascienza e horror dando più volte prova di amare la contaminazione tra generi. Nel 2008 vince il premio “Giallolatino” e nel 2011 il “Garfagnana in giallo”.

Condirettore del premio letterario Garfagnana in giallo, è direttore editoriale di #comma21 la collana “nera” di Damster Edizioni. Nel 2018 è uscito, “Ombre di vetro. Bologna non muore mai”, la seconda avventura del commissario Naldi.