“Nanni del bar e il professore”: Giovanni Lanzini presenta il suo libro

Martedì 29 giugno, alle 17.30, nel chiostro della biblioteca comunale Chelliana di Grosseto verrà presentato il libro “Nanni del bar e il professore”, uscito dalla penna di Giovanni Lanzini ed edito da Heimat.

Nato a Cinigiano nel 1962, Lanzini è un “personaggio” molto conosciuto a Grosseto come storico e stimato insegnante di musica nella scuola e, a livello internazionale, come insigne clarinettista, solista, membro e fondatore di gruppi di musica da camera di rilievo e con alle spalle una solida carriera di concerti, incisioni discografiche e registrazioni radiofoniche e televisive. All’intensa attività musicale, Giovanni Lanzini ha da sempre affiancato quella di instancabile organizzatore di concorsi di musica per i giovani e di svariate rassegne concertistiche, senza mai però perdere di vista il suo amore per la scrittura e l’attaccamento al proprio territorio e alle proprie tradizioni, delle quali gli piace esserne testimone attraverso uno stile narrativo fluido e immediato ma mai privo di emozione.

Interverranno alla presentazione Luca Agresti, assessore alla cultura del Comune di Grosseto, l’autore e l’editore di Heimat Cesare Moroni. Farà da moderatrice la giornalista e scrittrice Dianora Tinti. Anche se l’evento più atteso sarà certamente quello (sempre che si riuscirà a convincerlo a partecipare) del mitico “Nanni del bar” figura emblematica e simpaticissima, che in questi mesi ha impazzato sui social con le sue “perle” senza mai rivelare né il suo volto, né l’esatta ubicazione del proprio fortunato bar, teatro buffo e improvvisato di tutte le storie, le storielle, gli aneddoti, le ottave rime del poetico barista e vari ritagli di vita del nostro territorio.

“Un dialogo continuo, ora serio ora dolcemente scanzonato, tra un professore di mezza età e Nanni, il barista del paese che ne è il suo alter ego, in un paesino qualunque, uno come ve ne sono tanti (e quasi tutti uguali) con il proprio bar nella piazza, la torre civica e la chiesa, adagiato nella campagna della Maremma Toscana, ma non così troppo lontano dal proprio capoluogo Grosseto per non risentirne degli echi e viverne gli effetti – spiega Giovanni Lanzini -. Tante storie, più o meno importanti, di vita quotidiana alternate a racconti, ricordi, aneddoti e proverbi. Tante scenette vivaci tipiche dei ‘racconti al canto del fuoco’ di tradizione orale dove ai guizzi e alle perle del frizzante, esilarante e a volte un po’ scorbutico personaggio del barista fanno da spalla le riflessioni quiete e serene del professore”.

“Due personaggi, quelli di Nanni e del professore, che si ammirano a vicenda anche quando battibeccano fra di loro, che si amalgamano e si cercano di continuo, quasi a volersi completare più che confrontare sopra il solido antico collante dell’amicizia, della solidarietà umana e del rispetto della persona. Un palcoscenico spontaneo e improvvisato, quello del paese e del bar di Nanni, dove le comparse altrettanto casuali sono i paesani stessi e gli avventori del bar, sullo sfondo di un paesaggio rurale rimasto, per certi versi, ancora incontaminato e dove le tradizioni e il lavoro dell’uomo sono ancora rigorosamente scanditi dall’avvicendarsi delle stagioni – termina Lanzini -. Il linguaggio usato nel libro, volutamente lasciato a metà strada fra la lingua italiana e il dialetto maremmano, è stato più volte sgrossato, limato e cesellato, così da risultare il più possibile comprensibile anche a chi maremmano non lo è, cercando però al tempo stesso di non fargli mai perdere quella freschezza e quella spontaneità che è la prerogativa di tutti i dialetti.”

Al termine della presentazione, a partire dalle 19, l’autore firmerà volentieri le copie del libro alla Libreria Mondadori in corso Carducci. L’ingresso alla biblioteca è libero e gratuito, ma (in ottemperanza ai Dpcm anti Covid) la prenotazione è obbligatoria, chiamando la biblioteca stessa ai numeri 0564.488054 o 0564.488055.