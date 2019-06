“Naila di Mondo9”: Dario Tonani presenta il suo ultimo libro

Giovedì 13 giugno, dalle 16 in poi, e venerdì 14 giugno, alle 10, lo scrittore di fantascienza/fantasy Dario Tonani sarà alla libreria Mondadori di Grosseto per incontrare il pubblico e firmare le copie del suo nuovo libro fantasy “Naila di Mondo9“, edizioni Mondadori.

Dario Tonani è giornalista professionista. Milanese, una laurea in Economia politica alla Bocconi, ha pubblicato diversi romanzi e un centinaio di racconti in antologie, quotidiani nazionali e sulle principali testate di genere italiane (“Urania”, “Giallo Mondadori”, “Segretissimo”, “Robot”).

Per Mondadori sono usciti i romanzi “[email protected]” (2007), “L’algoritmo bianco” (2009) e “[email protected]” (2011), ma la sua opera più conosciuta, già tradotta con successo in Giappone e presto anche in lingua inglese, è il ciclo di “Mondo9”, riunito nel 2015 sotto il titolo di “Cronache di Mondo9” nel primo “Urania Millemondi” interamente dedicato a un autore italiano.

In Giappone “Mondo9” è stato inserito tra i migliori dieci titoli di fantascienza occidentale dell’anno. Tra i numerosi riconoscimenti, Tonani ha ricevuto il Premio Europa come miglior scrittore di fantascienza del 2017.

“Mondo9” è un pianeta desertico, letale, una sconfinata distesa di sabbie velenose. Nel corso dell’evoluzione i suoi abitanti si sono applicati a una sola arte, la meccanica, rendendolo il regno delle macchine, del metallo e della ruggine. Titanici veicoli a ruote, grandi come bastimenti e dotati di una loro forma di vita cosciente, solcano i deserti tra una città e l’altra mentre un morbo letale infetta gli esseri umani trasformandoli in rottami.

In questo mondo vive Naila; anche lei solca l’oceano di sabbia con la sua Syraqq, una vecchia baleniera convertita a cargo, seguendo le rotte delle megattere alla ricerca della Grande Onda. Una leggenda secondo alcuni. Una superstizione. Persino un’eresia. Per Naila, l’ossessione di una vita, il sogno, l’unica via per restituire a Mondo9 un futuro di pace.