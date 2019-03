“Mille1Notte”: Massimo Capaccioli presenta il suo libro al Museo di storia naturale

Venerdì 29 marzo, alle 17, al Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini, a Grosseto, Massimo Capaccioli, professore emerito di Astrofisica alle Università di Padova e di Napoli “Federico II”, presenterà la sua ultima pubblicazione “Mille1Notte – Storie dell’altro mondo”.

Un libro godibile, scritto con garbo scientifico, che raccoglie gli articoli pubblicati a partire dal 2016 sulla rubrica Macro” del quotidiano Il Mattino di Napoli e che mostra la capacità del professore Capaccioli di rendere semplici e comprensibili materie come la fisica e l’astronomia, che solitamente richiedono una base di conoscenza più specifica. Non a caso l’autore – che in Maremma è di casa – dice di voler “catturare l’attenzione dei lettori sulle molteplici facce della più antica e insieme la più attuale delle scienze fondamentali”. E a chi si chiede: Perchè astronomia? Risponde “Perchè è tra le stelle che forse si nasconde la risposta alla domanda delle cento pistole: da dove veniamo, dove andiamo e che diavolo ci facciamo qui e ora”. Insomma, un appuntamento da non perdere.

L’incontro, voluto e organizzato dal Club Soroptimist di Grosseto, sarà condotto da Dianora Tinti, apprezzata scrittrice e giornalista maremmana.