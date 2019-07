“La donna del lago”: Valerio Marra presenta il suo ultimo giallo

La libreria Mondadori e la Pro loco di Grosseto presentano un nuovo appuntamento della manifestazione “Grosseto in giallo – Rassegna Carlo Fruttero”.

Venerdì 19 luglio, alle 21.30, nella sede della Pro Loco, in piazza del Popolo 3, Valerio Marra presenta il suo giallo “La donna del lago” (Newton Compton editori).

Modera Carlo Legaluppi, scrittore; letture a cura di Giacomo Moscato, attore. Dialoga con l’autore Silvia Meconcelli, scrittrice. Interviene Simona Vasile, presidente dell’associazione Onlus Iron Mamme – Autismo Grosseto.

Il libro

Le indagini del commissario Festa.

In un’afosa mattina di fine estate, il cadavere di una donna emerge dalle limacciose acque del lago, seminando lo sconcerto tra gli abitanti della tranquilla cittadina di Castel Gandolfo. La donna è molto conosciuta in paese, in quanto al centro di una vicenda amorosa che coinvolge l’ex marito, pittore in crisi, e un noto presentatore televisivo. Il caso viene assegnato a Lorenzo Festa, sostituto commissario giovane e ambizioso, che dovrà confrontarsi con personaggi poco avvezzi alla verità, nonché con il fumoso ambiente della politica e il mistero di un’antica setta.

Tutto sembra parte dello stesso disegno, ma Festa sa bene che in un caso simile nulla può essere dato per scontato. L’indagine, infatti, si rivela ben presto una discesa progressiva e implacabile verso gli inferi della follia umana. Il giovane commissario dovrà scandagliare gli antri più bui del vivere quotidiano, per scoprire quanto labile e a volte ingannevole possa essere il confine tra normalità e pazzia. Il simbolo oscuro sul cadavere affiorato dal lago porta sulle tracce di una setta misteriosa…

Valerio Marra è nato nel 1985. Lavora e vive a Roma ed è laureato in Scienze per l’investigazione e la sicurezza all’Università degli studi di Perugia. È autore del thriller “Le scottanti verità” e dei romanzi “L’eco del peccato” e “Anima bianca”, dedicati alle indagini del commissario Festa. “La donna del lago” è il primo libro pubblicato dalla Newton Compton.

La presentazione del libro si svolge in collaborazione con le associazioni culturali Letteratura e dintorni e Associazione Nasdaq 2018, e di volontariato La Farfalla Onlus, Aimuse – Grosseto associazione italiana mutismo selettivo, Iron Mamme – Autismo Grosseto associazione Onlus, Dog4Life Toscana Onlus, Condor Grosseto, Mosaico del volontariato.