“La donna capovolta”: Titti Marrone presenta il suo nuovo libro

Venerdì 31 maggio, alle 18, alla Libreria delle Ragazze, in via Fanti 11/B a Grosseto, sarà presentato il libro “La donna capovolta“, di Titti Marrone (Iacobelli editore).

Il libro

Eleonora è una docente universitaria, insegna studi di genere, frequenta amici intellettuali e progressisti, ha un marito un po’ narciso e una figlia che studia all’estero. Ma non va tutto bene come potrebbe sembrare, perché – complice l’età che avanza – è in preda a una sorta di spaesamento interiore. Si è ritrovata all’improvviso con un’anziana madre malata di Alzheimer, non vorrebbe una badante, ma alla fine deve cedere.

Alina, una efficientissima moldava (laureata in ingegneria elettronica, ma Eleonora non lo sa, e la “vede” rozza e ignorante) prende presto possesso della casa, scatenando in Eleonora gelosia e sensi di colpa. Il confronto tra le due donne è come una deflagrazione: si specchiano l’una nell’altra e si detestano per questo, ingaggiando una guerra sotterranea con diversi colpi bassi. Pensano di essere diversissime e invece sono legate da una reciproca dipendenza che non riescono a tollerare. Entrambe si trovano a essere tradite, deluse dove meno se l’aspettavano. Sono entrambe “capovolte”, destabilizzate dagli smottamenti della vita. Ciascuna racconta la sua esistenza direttamente, in brevi, spietati e a volte ironici lampi di coscienza contrapposti: un susseguirsi di personaggi e d’involontaria feroce comicità sulla vecchiaia. E alla fine il rapporto tra le due donne si capovolge davvero, con un epilogo insospettabile.

«Lo spunto del romanzo è la mia vicenda personale – racconta Titti Marrone –, ma ho voluto dar voce a un’esperienza sempre più diffusa: il confronto con la malattia della propria madre, che scatena sensi di inadeguatezza e voglia di fuggire, e ci porta a entrare in relazione con le donne che si adattano a badare ai nostri vecchi. È un vero tabù, che ho cercato di raccontare anche con ironia».

Titti Marrone ha lavorato a lungo a Il Mattino di Napoli, con cui tuttora collabora. Giornalista dai molti interessi, ha scritto di storia del Mezzogiorno, di storia delle idee, di teatro (“Il mestiere di regista teatrale”), di letteratura e politica (“Il sindaco”, sull’esperienza di Bassolino). Il tessitore di vite è il suo primo romanzo. Insegna all’università storia e tecniche del giornalismo. Ha collaborato con la prima libreria italiana ad azionariato popolare “Iocisto”. Attualmente ha un blog su Huffington Post in cui racconta il Sud oltre gli stereotipi negativi.

Donatella Borghesi ne parlerà con l’autrice.