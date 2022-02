“Pop-La bellezza della politica popolare”: il libro di De Mita e Mauro presentato a Grosseto

Giovedì 24 febbraio, alle 17, all’hotel Granduca, a Grosseto si terrà la presentazione del libro “Pop-La bellezza della politica popolare“, alla presenza degli autori, l’onorevole Giuseppe De Mita e il senatore Mario Mauro, con la presenza come moderatore si Giancarlo Capecchi.

“Sarà l’occasione per ripercorrere la storia della politica Popolare Italiana dal dopoguerra ad oggi con particolare riferimento al futuro – si legge in una nota dei Popolari di Grosseto -. Il grande centro che si sta costituendo in Italia e sul territorio“.