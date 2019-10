“Martino piccolo lupo”: il Kiwanis dona un libro per bambini alla biblioteca

Ieri, Marco Bruni, presidente del Kiwanis Club di Follonica, ha fatto visita alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima per partecipare all’evento “Fantasticando in biblioteca”, organizzato da Promocultura, un evento dedicato ai bambini e che si svolge in biblioteca un lunedì al mese. A fare gli onori di casa l’assessore alla cultura Irene Marconi.

Questa iniziativa ha trovato coincidenza con il Kiwanis One Day, la giornata mondiale in cui i soci del Kiwanis sono impegnati in attività in progetti di assistenza e volontariato, in particolare in favore dei bambini. In questa occasione Bruni ha donato ai piccoli ospiti presenti in biblioteca un libro dal titolo “Martino piccolo lupo”, che resterà nello spazio ragazzi e che sarà messo a disposizione di tutti i giovani lettori.

Dopo la consegna del libro sono stati letti alcuni brani del volume e alla fine il presidente del Kiwanis Club ha regalato a tutti i bambini un piccolo gadget.

Il prossimo appuntamento di “Fantasticando in biblioteca” è in programma lunedì 11 novembre, con il titolo: ”I bambini nascono per essere felici”, dedicato ai diritti dei più piccoli.