“Salvati con nome”: il libro sull’isola di Gorgona presentato al Museo di storia naturale

“Salvati con nome: carcere e rieducazione nonviolenta sull’isola di Gorgona” è il titolo del libro a cura di Marco Verdone e Silvia Buzzelli, che sarà presentato sabato 14 settembre, alle 17, nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5 a Grosseto (ingresso libero). Alla presentazione interverranno gli autori.

«Potrebbe suscitare perplessità, per un testo che nasce in ambito giuridico – spiegano dal Museo –, inserire nel suo catalogo delle idee parole come mare, olivi, Costituzione, mucche, maiali, cani, cucina, archivi, sentenze, pasta, pomodori, diritti e varie altre. Si intravede, quindi, già una prima sfida: lessicale, culturale, etica, giuridica. Siamo ai confini delle categorie viventi, ma anche di altri ambiti che volutamente si intrecciano, si confondono e si contaminano, facendosi scoprire, infine, vicini e interconnessi. L’isola è una metafora irrinunciabile: improbabile, quanto comprensibile, luogo di detenzione, di arrivi, di partenze, di dolori e di speranze ma, ed è quello che più interessa, di sperimentazione, incontri e scambi. Questi ultimi aspetti sono tra le note dominanti del libro, nato grazie a quel particolare spirito espresso da Gorgona negli ultimi 25 anni e che ha prodotto fatti e documenti segnalati e “presi in cura”, in modo del tutto inedito, da una docente di area giuridica e da un medico veterinario di orientamento omeopatico».

Sabato 14 settembre, alla struttura museale gestita da Fondazione Grosseto Cultura e diretta da Andrea Sforzi, sarà anche la giornata di “Sogni d’oro al Museo”, appuntamento dedicato ai bambini tra 7 e 12 anni, che in questa occasione avrà come tema i segreti delle spiagge e dei suoi abitanti, con un laboratorio didattico e creativo e l’occasione di pernottare con il sacco a pelo nelle sale chiuse del museo, tra civette, delfini e gatti selvatici. È possibile partecipare all’evento solo su prenotazione, ma per l’appuntamento di sabato 14 settembre i posti sono già esauriti.

La prossima “Notte al Museo” (in questo caso, “Senior”) è in programma per sabato 5 ottobre. Informazioni al numero 0564.488571.