“Intorno a un fiasco”: Rita Cerri presenta il suo libro

Sabato 18 gennaio, al centro della voce “Il Buon Canto” a Grosseto, ultimo appuntamento con la rassegna di letteratura e musica “Pensieri e parole”.

Il giornalista grossetano Massimiliano Frascino presenta il libro di Rita Cerri “Intorno a un fiasco“.

Rita Cerri nasce nel piccolo borgo di Trasacco, nei pressi di Avezzano, e in seguito alla riforma agraria, grazie all’istituzione dell’Ente Maremma e Fucino, nel 1955 si trasferisce con la famiglia in un podere di Alberese trascorrendovi gli anni dell’infanzia. Dopo la morte della madre si trasferisce definitivamente con la sorella a Roma, dove continua a studiare e a lavorare, poco più che adolescente, alla segreteria del Psdi e poi del Psi. In seguito è operatrice culturale e si occupa di valorizzazione dei beni culturali; come autrice radiofonica ha scritto e condotto con Amalia D’Asaro centinaia di trasmissioni su Radio1 e Radio2.

“Intorno a un fiasco” è una “storia in forma di racconti“: comincia con una riunione di famiglia seduta in cucina, appunto, intorno a un fiasco, fiasco che nel corso della storia diventa il simbolo “delle sconfitte, dei fallimenti, del crollo delle illusioni“. Il libro, fortemente autobiografico, ritrae l’Italia della ricostruzione fra la campagna maremmana e la capitale ed è ricco di gustosi aneddoti su politica e costume; di particolare interesse e attualità, in questi giorni in cui il film di D’Amelio “Hammamet” ha riproposto la figura di Bettino Craxi, i racconti su l’allora segretario e su altri esponenti di primo piano del Psi.

L’incontro con Rita Cerri è in programma alle 17.30 al “Buon Canto” (centro commerciale Gorarella, primo piano); come consuetudine sarà contrappuntato da brevi interventi musicali – questa volta con il gruppo vocale “Swing & Sing” – e si concluderà con un aperitivo. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Informazioni al numero 327.7611060.