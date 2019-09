“Quel kiwi ti sta fissando!”: Riccardo Accattatis presenta il suo libro alla Pro Loco

Giovedì 26 settembre, alle 18, alla Pro Loco di Grosseto, in piazza del Popolo 3, Riccardo Accattatis presenta “Quel kiwi ti sta fissando! Esercizi di creatività per tirare fuori le cose bizzarre che hai in testa” (Edizioni Mondadori).

Dialogherà con l’autore Marco Cappuccini, illustratore. Ingresso libero.

Dall’illustratore star di YouTube, uno sketchbook creativo per imparare a disegnare disegnando.

Dopo aver conquistato il web con i suoi tutorial, Richard HTT raccoglie i suoi disegni e i suoi spunti creativi in un libro. Uno sketchbook ricco di lezioni e sfide, per imparare a disegnare qualsiasi personaggio, emozione o “cosa stramba” ti frulli per la testa. Con la sua abilità di illustratore e la sua dirompente capacità comunicativa, Richard HTT mette in piedi un libro divertente, utile e coinvolgente, da scarabocchiare e portare sempre con sé.

Riccardo Accattatis, classe 1993, è cresciuto a Palombara Sabina. Da sempre appassionato di fumetti, nel 2008 ha aperto un canale YouTube dove realizza tutorial di disegno e video di intrattenimento, a oggi conta più di 460mila iscritti. Nel 2016 ha pubblicato per Shockdom il fumetto Il ducomentario, con Fraffrog. Attualmente lavora anche nell’ambito del videomaking e dell’animazione, collaborando con realtà del calibro di Disney e Turner.

Il libro

Uno sketchbook con lezioni e sfide, per imparare a disegnare qualsiasi personaggio, emozione o “cosa stramba” ti frulli per la testa. Un libro da scarabocchiare e portare sempre con sé. “Nel mio libro troverete: gli esercizi per rendere la nostra mente ricettiva come una spugna ed esplosiva come un vulcano; gli stratagemmi per trasformare in energia creativa il casino che abbiamo in testa; tante altre cose interessanti che non elenco perché, in fondo, voglio creare un po’ di suspense. La creatività è come un muscolo: basta imparare ad allenarla“. (Riccardo Accattatis)