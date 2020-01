“L’alterità nella tradizione ebraico-cristiana”: Francesca Mariotti presenta il suo libro

La sala cinema parrocchiale di via Galli, a Porto Santo Stefano ospiterà, sabato 11 gennaio, alle 18.00, la presentazione di un libro che aiuta a riflettere sul rapporto tra essere umano e divinità nel corso dei secoli. “L’alterità nella tradizione ebraico-cristiana” è il titolo del volume edito da Effigi e Francesca Mariotti, orbetellana di nascita e santostefanese di adozione, ne è l’autrice.

Con questa opera, la dottoressa Mariotti rielabora in un certo senso il proprio percorso di studi che l’ha portata a conseguire la laurea magistrale in filosofia ad indirizzo etnoantropologico, il dottorato di ricerca in metodologie della ricerca etnoantropologica, la laurea triennale in scienze religiose e la laurea magistrale in scienze religiose. Dunque tre ambiti – filosofia, antropologia e teologia – in cui riscontra come denominatore comune l’alterità, ovvero il rapporto con l’altro, sia uomo che Dio. La prefazione del saggio è del Cardinale Angelo Comastri, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e Arciprete della Basilica papale di San Pietro.

L’evento, ad ingresso libero, nella sala di via Galli è organizzato dalla Diocesi di Pitigliano – Sovana – Orbetello, Ufficio Pastorale per la Cultura, con la parrocchia di Santo Stefano Protomartire. Interverranno don Benedetto Rossi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà di Teologia dell’Italia centrale, e Mario Papalini, della Effigi. Moderatore sarà don Sandro Lusini.