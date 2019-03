“Casapound Italia – Fascisti del terzo millennio”: Maremma Antifa presenta il libro

Continua il ciclo di presentazioni di libri e inchieste di Maremma Antifa.

“Come piattaforma politica reputiamo indispensabile e necessario lavorare su un piano culturale e d’indagine, oltre che militante e sociale, con lo scopo di costruire una prospettiva critica sui fenomeni che informano la fase attuale – si legge in un comunicato di Maremma Antifa -. Venerdì 29 marzo, alle 18, al Bar del Corso, in corso Carducci, a Grosseto, avremo il piacere di portare all’attenzione della cittadinanza il libro ‘Casapound Italia – Fascisti del terzo millennio’ (Mimesis, 2018) di Elia Rosati, una lettura interessante del fenomeno Casapound: una cronistoria ben documentata di come si è strutturato il mondo dei fascisti del terzo millennio e la sua organizzazione, sino ad arrivare ai margini del Governo reazionario e repressivo M5S-Lega“.

“Crediamo fortemente sia nel momento più acuto del livello di sfruttamento sociale e lavorativo, di repressione ed emarginazione fisiche, sociali e sessuali che si possa cedere agli istinti più biechi, che si possa cedere al sentimento fascista e razzista, costruendosi un immaginario dove il nemico diventa il più umiliato degli ultimi, la sporcizia da spazzare via, l’immondizia da sgomberare – termina il comunicato -. Considerato tutto ciò riteniamo fondamentale combattere attivamente i neo-fascisti e tutto il loro portato ideologico e culturale. E per rispondere con prontezza ai loro attacchi è di primaria importanza studiarne le origini, le storie e le prossime prospettive politiche. L’ingresso è gratuito e invitiamo chiunque a partecipare attivamente al dibattito che si svilupperà alla fine della presentazione“.

Sinossi del libro

“Quando nel 2003, a Roma, CasaPound Italia mise radici nel palazzo occupato di via Napoleone III, nessuno avrebbe potuto prevedere la sua rapidissima ascesa. Dalle piazze alle scuole, dai media ai consigli comunali, dalle periferie alle sottoculture musicali, fino ad arrivare alle elezioni politiche del marzo 2018. In quindici anni di attività, il movimento-partito di Iannone e Di Stefano è diventato l’organizzazione neofascista più solida nel frastagliato universo di estrema destra, guadagnando consensi in nuove fasce di popolazione. Un viaggio storico-politologico tra razzismo, apologia dello squadrismo mussoliniano, militanza di strada in stile Alba Dorata e uso spregiudicato della comunicazione. In parole povere: chi sono e cosa vogliono i fascisti del terzo millennio? Dopo il libro scritto a quattro mani con Aldo Giannuli su Ordine Nuovo, Elia Rosati analizza l’ascesa delle moderne camicie nere in marcia nell’Italia della crisi. In appendice al volume, un saggio di Valerio Renzi sulle relazioni di CasaPound con la criminalità organizzata e sulla vicenda del ‘lupo solitario’ Gianluca Casseri, il simpatizzante che nel 2011 uccise in pieno giorno a Firenze i senegalesi Samb Modou e Diop Mor. Nel saggio vi è anche un’intervista all’analista web Giovanni Baldini su come CasaPound sta utilizzando i social network”.