“La figlia d’Europa. Il sogno infranto di Elena Maestrini”: il libro presentato nella sede dell’Auser

Sarà presentato ufficialmente venerdì 10 luglio il libro della giornalista Jule Busch “La figlia d’Europa. Il sogno infranto di Elena Maestrini”, edito da 96, Rue de la Fontaine edizioni.

Il libro testimonianza racconta i tragici fatti accaduti il 20 marzo 2016 al chilometro 333 dell’autostrada Ap7 che collega Valencia e Barcellona, all’altezza di Freginals, in Catalogna, Spagna, nel tentativo di non dimenticare la storia di Elena Maestrini e delle altre dodici ragazze che nel 2016 persero la vita in quel tragico incidente di pullman.

L’evento, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Gavorrano e in collaborazione con l’Auser, si terrà all’aperto, nel giardino dell’associazione in via Dogana, alle 17.30.

«Per la prima presentazione – spiegano gli organizzatori – abbiamo scelto il parco dell’Auser, un luogo che ha un significato particolare sia perché si trova a Bagno, dove Elena era cresciuta, sia perché lì è presente una targa che la ricorda».

All’iniziativa saranno presenti, insieme all’autrice Jule Busch, anche il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi, e il padre di Elena, Gabriele Maestrini. L’incontro sarà moderato da Daniele Reali, direttore de IlGiunco.net, mentre ad Anna Intartaglia sarà affidata la lettura di alcuni brani tratti dal libro.

Il libro “La figlia d’Europa. Il sogno infranto di Elena Maestrini”, già disponibile nelle librerie e negli store online, sarà in vendita anche in sede di presentazione.