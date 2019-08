“Dimentica la notte”: Sara Ferri presenta il suo libro nella sede della Pro Loco

Venerdì 23 agosto, alle 21.30, nella sede della Pro Loco Grosseto, in piazza del Popolo 3, Sara Ferri presenta il suo giallo “Dimentica la notte” (Alter Ego Edizioni) all’interno della rassegna “Grosseto in giallo – Carlo Fruttero”.

L’iniziativa sarà presentata dalla giornalista Irene Blundo con la referente dell’associazione Dog4life Lucia Franci. Sono previste letture a cura di Giacomo Moscato, attore, e interverrà Carlo Legaluppi, scrittore.

Il libro

E’ decapitato. Appeso al soffitto di un locale, la posizione macabra del corpo che ricorda vagamente quella di un Cristo crocifisso. E solo un ragazzo. E la prima vittima, e forse non sarà l’ultima. A Rimini, mentre l’arrivo della primavera sta per portare via gli ultimi ricordi del freddo invernale, il caso viene affidato a Noelia Basetti, giovane ispettore di polizia.

Quando, dopo pochi giorni, un altro ragazzo viene ucciso, prende corpo l’ipotesi di un serial killer, di un assassino mostruoso e smisurato, di una mente fredda divorata da un odio primordiale. In una gara spietata contro gli eventi, Noelia Basetti dovrà scandagliare il passato delle due vittime e nel frattempo tentare di penetrare nella mente dell’omicida.