“Davide Lazzaretti”: Paolo Lorenzoni presenta il suo libro sul profeta dell’Amiata

Giovedì 19 agosto, alle 18.30, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, protagonista della “Piazza letteraria” è il volume dal titolo “Davide Lazzaretti, uno della mia terra, il santo e il profeta del Monte Amiata“, scritto da Paolo Lorenzoni, Innocenti Editore.

Alla presentazione interverranno l’autore Paolo Lorenzoni, Anna Scattigno, presidente del Centro Studi David Lazzaretti, e Luciano Luciani, consigliere comunale con delega alla cultura.

Il libro di Paolo Lorenzoni costituisce non solo un mezzo di conoscenza per il lettore “informato”, ma anche uno strumento di ricerca per lo studioso che intenda affrontare con rigore metodologico i temi dell’esperienza lazzarettista. Un’esperienza che ha da tempo trasceso i confini della “storia locale” per divenire oggetto di dibattito in seno alla comunità scientifica, non solo nazionale.

La “Piazza letteraria” di Santa Fiora è promossa dalla Fondazione Santa Fiora Cultura con la collaborazione del Comune.

L’evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti ed è organizzato nel rispetto della normativa anti-covid.

Ecco i successivi appuntamenti della “Piazza letteraria”: