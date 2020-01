“Una storia lunga 50 anni di Biancorosso”: il club Anno zero celebra mezzo secolo di vita

“Una storia lunga 50 anni di Biancorosso” è la pubblicazione che sarà presentata venerdì 31 gennaio, alle 18, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto.

L’opuscolo vuole celebrare i cinquant’anni del Club Anno zero di Grosseto; da qui l’iniziativa promossa alla presenza delle autorità cittadine, dei dirigenti, degli atleti e dei tifosi dell’U.S. Grosseto

“Mezzo secolo di vita è un traguardo da festeggiare sempre. Soprattutto se a celebrare questo ‘compleanno’ è una realtà associativa – dichiara il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Per questo siamo onorati e orgogliosi di ricordare questa prestigiosa tappa della storia del calcio e del tifo locale. Dall’amministrazione comunale l’augurio è che il Club possa proseguire il suo cammino con la stessa passione degli inizi. Quella passione senza la quale non saremmo qui a ricordare la lunga esperienza e l’impegno dei tifosi al fianco della squadra di calcio cittadina. Il valore dell’associazionismo in primis, insieme alla capacità di aggregare e far sentire i partecipanti un gruppo coeso, talvolta famiglia, sono gli aspetti che più di tutti gli altri vogliamo sottolineare in occasione di questo importante traguardo. Insieme alla città di Grosseto ci uniamo così in una grande festa intorno al club Anno zero, per dare lustro ai suoi 50 anni e alla sua onorata carriera nel mondo del tifo grossetano“.