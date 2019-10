Dalla Sicilia alla Maremma: i canti di Cerami protagonisti di un libro. Presentazione in biblioteca

Venerdì 25 ottobre, alle 17, alla biblioteca comunale “Antonio Morvidi” di Manciano, si terrà la presentazione del libro “Canti, tamburi e campane a Cerami” (Editopera, 2019). Un viaggio tra i suoni e i riti della tradizione religiosa di Cerami, un piccolo centro dei Nebrodi, in Sicilia.

“A guidarci – spiegano gli organizzatori – sarà Santo Grasso, ceramese da generazioni, musicologo e critico musicale, professore di educazione musicale a Grosseto. Angelo Schillaci, diplomato al Liceo musicale, eseguirà alcune sequenze ritmiche autoctone sul tamburo e alcuni canti originali dei Cantori della passione”.

L’iniziativa è gratuita. Per informazioni, contattare la biblioteca comunale “Antonio Morvidi” (in via XX Settembre 79, tel. 0564.625329, e-mail [email protected]).