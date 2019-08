“Argentario in cucina ieri e oggi”: Cinzia Bolognesi Piani presenta il suo libro alla Pro loco

Giovedì 7 agosto, alle 21.30, nella sede della Pro loco di Grosseto, in piazza del Popolo 3, sono in programma un cooking show e la presentazione del libro “Argentario in cucina ieri e oggi” di Cinzia Bolognesi Piani, Innocenti editore.

Partecipano l’autrice Cinzia Piani e Annarita Alocci, Stefania Galatolo, Fulvia Galatolo, Doriana Costaglione, Lorella Bocchia, Simonetta Lacchini, Caterina Landini, Gabriella Gabrielli e Piera Capitani.

Cinzia Bolognesi Piani è nata a Grosseto nel 1957. Si è diplomata in flauto traverso all’Istituto superiore di studi musicali “R. Franci” di Siena. Attualmente insegna musica alla scuola media di Porto Santo Stefano.

Iscritta dal 2012 alla prestigiosa associazione Aici (Associazione insegnanti di cucina italiana), tiene corsi in diverse località della Maremma e ha svolto alcune lezioni a Milano, alla casa editrice Mondadori, nell’ambito del progetto “Cook & Books Accademy”.

Le sue ricette sono state pubblicate su diverse testate on line sia locali, sia nazionali e dal mensile “Un mese in cucina”.