Covid, gli alunni della scuola media tornano in classe: “Situazione sotto controllo”

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Scarlino Scalo da lunedì 8 marzo torneranno in classe. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale in accordo con la dirigenza scolastica e l’azienda sanitaria.

«La situazione è tornata sotto controllo – spiega il sindaco Francesca Travison –: i casi di Covid-19 non destano ad oggi preoccupazione, quindi possiamo riaprire le classi chiuse la scorsa settimana. A quanto riportato dai dati degli ultimi giorni, a Scarlino la situazione sanitaria è sotto controllo anche se dobbiamo tutti mantenere alta l’attenzione. Purtroppo le varianti in circolazione si trasmettono molto più velocemente e costringono a decisioni rapide che possono creare disagi alle famiglie. Ancora una volta chiedo ai cittadini di essere responsabili, non abbassare la guardia e non diffondere notizie non verificate o, nel caso in cui siano vere, di informare le autorità per non creare ulteriore tensione in un periodo già molto delicato. Abbiamo davanti a noi settimane difficili, dobbiamo rimanere uniti per contrastare insieme questa pandemia che non fa sconti a nessuno».