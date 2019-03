Manovre salvavita nei bambini: lezione gratuita del Gr.I.Me.S.

Il Gr.I. Me. S., Gruppo di intervento medicina sociale sezione di Grosseto, organizza per sabato 30 marzo una lezione informativa gratuita, aperta a tutti, sulle manovre salvavita pediatriche (rianimazione cardiopolmonare di base e tecniche di disostruzione delle vie aeree in caso di inalazione di corpo estraneo).

L’incontro si terrà dalle 17 alle 19 in piazza Carlo Cavalieri 4, a Grosseto, e si propone di illustrare alla popolazione le manovre di base da mettere in atto in caso di arresto cardiorespiratorio nel bambino e di ostruzione acuta delle vie aeree.

Al termine dell’incontro i partecipanti saranno in grado di riconoscere un’emergenza respiratoria e cardiovascolare acuta nel lattante e nel bambino, di effettuare una corretta e tempestiva chiamata di soccorso, di mettere in atto efficaci manovre di rianimazione cardiopolmonare (respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, manovre di disostruzione delle vie aeree) e di prevenire l’inalazione accidentale di corpi estranei.

L’incontro si articolerà in una parte iniziale teorica (lezione frontale), seguita da una parte pratica di addestramento su un manichino, ed è rivolto a cittadini di tutte le età.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail [email protected], consultare la pagina Facebook Gr I Me S Toscana oppure contattare il numero 339.3887416.

Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.