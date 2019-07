Le opere di Verdi protagoniste di una lezione-concerto: appuntamento alla Fortezza

In attesa del grande spettacolo che andrà in scena alla Cava di Roselle sabato 20 e domenica 28 luglio, ecco l’anteprima a Marina di Grosseto.

È la grande novità di questa stagione lirica. L’appuntamento è per lunedì 15 luglio, alle 21: Fondazione Grosseto Cultura e l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto portano nella frazione le arie e i duetti più celebri delle opere di Giuseppe Verdi.

La rinnovata Fortezza San Rocco di Marina di Grosseto accoglierà una lezione-concerto di un’ora, a ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili, in cui il maestro Ettore Candela guiderà il pubblico alla scoperta del lavoro del celebre compositore. Insieme con Candela, ci saranno la soprano Barbara Luccini e il tenore Carlo Messeri, che eseguiranno alcune arie e duetti tratti dai due melodrammi. Una retrospettiva sul celebre compositore italiano che darà al pubblico la possibilità di conoscere meglio Rigoletto e La Traviata, le due opere che andranno in scena rispettivamente sabato 20 e domenica 28 luglio alla Cava-Parco di Pietra di Roselle.

Ecco il programma dell’anteprima.

Rigoletto: Preludio, Questa o quella, Signore né principe… è il sol dell’anima, Gualtier Malde… caro nome, Ella mi fu rapita… parmi veder le lacrime, Tutte le feste al tempio, La donna è mobile.

La Traviata: Brindisi, Un dì felice, E’ strano… sempre libera, Dei miei bollenti spiriti, Dammi tu forza cielo… amami Alfredo, Invitato qui a seguirmi, Addio al passato, Parigi o cara, Prendi questa immagine… morte di Violetta.

E durante il concerto alla Fortezza San Rocco sarà possibile acquistare i biglietti per le due rappresentazioni in programma alla Cava di Roselle. È possibile prenotare e acquistare i biglietti in prevendita anche chiamando il numero 333.5372994 (infoline Orchestra) oppure rivolgendosi alla sede di Fondazione Grosseto Cultura in via Bulgaria 21 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, pagamento solo in contanti).

Sono previsti due settori e due tipologie di biglietto, intero e ridotto (la riduzione è riservata a chi è in possesso della tessera di socio dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto o della tessera di socio di Fondazione Grosseto Cultura).