“L’evoluzione del sistema di protezione civile”: tavola rotonda con Franco Gabrielli

Sabato 12 febbraio, alle 10, nella sede della Fondazione Polo universitario grossetano, in via Ginori n. 43 è in programma la tavola rotonda “L’evoluzione del sistema di protezione civile dal luglio 2012 ad oggi“.

Seguirà la presentazione del libro “Il Giglio, i 10 anni che sconvolsero l’isola” di Silvano Polvani e Carlo Tardani.

Interverranno: Franco Gabrielli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Prefetto, Paola Berardino, Prefetto di Grosseto, Leonardo Marras, assessore regionale, Sergio Ortelli, sindaco del Comune dell’Isola del Giglio.

Coordinerà i lavori il giornalista Emilio Guariglia, capo redattore de Il Tirreno .

Per l’accesso alla sala sono necessari il Green pass e la mascherina protettiva FFP2.