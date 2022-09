“Leviathan: la vera storia di Moby Dick”, Alessandro Messina presenta il suo libro

Chi parteciperà al nuovo aperitivo letterario al Polo culturale Le Clarisse, sabato 10 settembre alle 18, troverà un allestimento davvero particolare nel chiostro.

Ci saranno tutte le poesie che i visitatori avevano portato come “biglietto d’ingresso” in occasione dell’ultimo appuntamento con le aperture serali. In uno scenario così speciale – in occasione della rassegna organizzata in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni” – Fulvia Perillo presenterà il libro “Leviathan: la vera storia di Moby Dick” insieme con l’autore Alessandro Messina.

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con degustazione di vini della Fattoria San Felo, accesso al Museo Luzzetti e un libro d’arte in regalo. I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione (scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamare il numero 0564.488066). Come di consueto, sarà anche possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Nel suo romanzo “Leviathan: la vera storia di Moby Dick”, Alessandro Messina racconta una storia originale sulla balena Moby Dick, sostenendo che «non fu una balena l’animale che inseguimmo con caparbia ostinazione sui mari di tutto il mondo. Anzi, a dire il vero, non credo neanche che fosse un animale. Nel corso degli anni ho pensato spesso a questo e sono giunto alla conclusione che l’essere che tentammo di uccidere, e che ci ricambiò con altrettanto odio, fosse qualcosa di molto diverso da un gigantesco esemplare di fauna marina».

Alessandro Messina, medico, viaggiatore, alpinista e maestro di arti marziali e yoga, è autore di romanzi e racconti che cercano di avvicinare il lettore alla parte più profonda e intima di sé.