“Letture ad alta voce”: racconti e aperitivo alla Libreria delle Ragazze

Sabato 15 giugno, alle 17, in via Fanti 11/B, a Grosseto, è in programma “Letture ad alta voce“.

La scrittura può rivelare cose altrimenti inesprimibili? Lo dimostra l’autoanalisi femminile che diventa scrittura creativa guaritrice.

Luciana Fortini leggerà il racconto “La ragazza-cane” di Donata Feroldi, tratto dall’antologia di otto scrittrici italiane “Tu sei lei”, edito da Minimum fax, e alcune prose di Alda Merini, che più di altri della propria anima ferita ha fatto poesia.

Seguirà un aperitivo in giardino.