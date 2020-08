Letteratura e musica: giovedì due eventi in centro

Il calendario degli eventi estivi del Museo di storia naturale della Maremma propone un nuovo appuntamento per la serata di giovedì 27 agosto.

Alle 21.15 nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, infatti, è in programma la presentazione del libro “Scegliere la Natura. Storie di lontre, oasi, viaggi e personaggi“, di Antonio Canu, naturalista e giornalista.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme anti-Covid, ma è consigliata la prenotazione al link www.museonaturalemaremma.it/eventi-museo-toscana. Nell’occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card di Fondazione Grosseto Cultura, che dà diritto a diventare socio e usufruire di una serie di agevolazioni (tutte le informazioni su www.fondazionegrossetocultura.it).

«Il libro di Antonio Canu – fanno sapere dal Museo di storia naturale della Maremma – è la bella storia di un uomo che ha fatto una scelta: un uomo che, pur nascendo in città, ha sentito fin dai primi anni il richiamo forte del mondo naturale e poi la necessità di dedicare gran parte della sua vita alla conservazione di luoghi, piante e animali».

Il libro è arricchito dalle illustrazioni di Alessandro Troisi. Per informazioni è possibile chiamare il museo al numero 0564 488571

Alla Chelliana si esibisce la violoncellista Michelozzi

Un’altra giovane musicista sul palco per la rassegna “Grosseto in scena”. Giovedì 27 agosto alle 21.30 nel chiostro della biblioteca Chelliana in via Mazzini è in programma il concerto della violoncellista Matilde Michelozzi, proposta dall’associazione Agimus Grosseto da sempre in prima linea nella promozione della musica classica attraverso giovani talenti del panorama musicale locale. Michelozzi proporrà la Suite numero 1 per violoncello BWV 1007 e la Suite numero 4 per violoncello BWV 1010 di Bach. Collabora con l’Orchestra della Toscana e con la Camerata strumentale “Città di Prato”. A luglio 2019 ha inoltre vinto l’audizione per l’orchestra giovanile Cherubini, selezionata dal maestro Riccardo Muti.

L’ingresso al concerto è gratuito; occorre comunque la prenotazione al numero 347/8040831.