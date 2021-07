Un lettore: “Marina di Grosseto dimenticata dal Comune, frazione peggiorata”

“Guardando i manifesti elettorali che letteralmente tappezzano la città e le frazioni, nei quali una nota forza politica al governo di Grosseto da ormai 5 anni, cerca di convincerci che, grazie a lei viviamo oggi e vivremo domani, in una città migliore, mi è venuto da sorridere”.

A dichiararlo, in una lettera inviata alla nostra redazione, è il dottor Alberto Colombini.

“Per carità, ogni frase, se non offensiva, è lecita in campagna elettorale, ma chi come me vive a Grosseto e per di più è stato costretto, per cause di forza maggiore, per tre mesi a trasferirsi a Marina, non può che catalogare tali affermazioni perentorie come pura propaganda e sorridere, appunto – continua la lettera –..Del resto fa sorridere anche la decisione della giunta di disseminare a Marina una grossa quantità di monopattini, mezzi, cioè, che, con le loro ruotine, sono assai pericolosi per chi li usa, visto lo stato deplorevole delle strade. Si dice: ‘eh, i pini hanno radici grosse e superficiali’, ma proprio per questo non dovremmo forse fare una puntuale manutenzione del manto stradale? Certo, rifare ogni tanto l’asfalto ha un costo, ma altre località turistiche sotto i pini, Fregene per dirne una, lo fanno e riescono anche a dotare le vie di marciapiedi(!!)”.

“Sia detto per inciso, poi, l’asfalto è in pessime condizioni anche dove i pini non ci sono: è quindi la mancanza di manutenzione ordinaria che pesa – sottolinea la lettera -. Si è anche detto come scusante: ‘Abbiamo ereditato una situazione disastrosa?, ma anche questa affermazione non giustifica la mancanza di manutenzione dal momento che alla fine dei 5 anni di mandato questa amministrazione lascerà, in virtù della sua inerzia, una situazione della viabilità assai peggiore, nel complesso, di quella che ha trovato; strade sulle quali è passata la Mille Miglia a parte. Asfalto fatiscente e vie pericolose, cassonetti rotti e puzzolenti (solo in questi giorni, in piena estate, si sta provvedendo ad una qualche sostituzione), un piano di pulizia delle strade e di cura del verde urbano largamente insufficiente, una situazione parcheggi a dir poco caotica; tutto questo fa pensare che la frazione sia abbandonata a se stessa, ma la città non sta meglio”.

“‘Fare turismo’ in questo modo, comunque, rende assolutamente ingiustificabile l’alto prezzo che facciamo pagare a coloro che si fanno convincere dalle ‘vele assegnate’ e dalle spiagge ‘amiche dei bambini’ o da amenità simili. Personalmente, per concludere, apprezzerei un minor presenzialismo ‘inaugurativo’ ed un maggiore impegno concreto. Si potrebbe anche concordare, in parte, sul fatto che, viste le finanze modeste, poco si poteva fare; poco, però, potevano fare anche le Giunte precedenti ed almeno non gabelliamo, per favore, il pochissimo fatto per un successo – termina la lettera -. La serietà gioverebbe al dibattito politico e gli elettori, sicuramente, voterebbero con maggiore consapevolezza; forse è proprio questo che spaventa”.