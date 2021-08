Emergenza covid, il sindaco scrive ai cittadini: “Vaccinatevi”

Il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni ha scritto una lettera personale a tutti gli abitanti del comune, nella quale ricorda che, dopo la difficilissima esperienza del lockdown “adesso viviamo una fase con ulteriori difficoltà. Da una parte la cosiddetta variante Delta sta facendo risalire rapidamente i contagi soprattutto fra i giovani, dall’altra la ripresa economica è ancora lenta“.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il sindaco rivolge “un sentito appello: nel pieno rispetto della libertà di scelta di ciascuno, chiedo a chi ancora non si è vaccinato di riflettere seriamente, di tenere conto che la vaccinazione è importante per se stessi e per gli altri. Se si hanno dubbi o incertezze si può sempre interpellare il proprio medico di fiducia. L’esperienza dimostra che ad ora non abbiamo altre armi adeguate contro la pandemia. Personalmente ho fiducia nella scienza e certo non sono il solo”.

Il sindaco ricorda poi che: “I lunghi mesi di chiusure hanno pesato molto sulla nostra economia, che vive soprattutto di agricoltura, artigianato, commercio e turismo. Alcune attività purtroppo non hanno riaperto, anche per motivi non legati alla pandemia. Dobbiamo cercare di ripartire, dobbiamo cercare di creare nuove attività. E’ un altro appello che rivolgo a tutti perché il nostro territorio ha bisogno assolutamente di ricostruire il tessuto economico e di nuova occupazione”.

“Assieme al vicesindaco e alla Giunta – conclude la lettera – siamo a disposizione per valutare, in base a idee e progetti che ci verranno sottoposti, come il Comune può dare una mano, nei limiti delle sue possibilità, e come può sostenere richieste da avanzare ad altri enti, tenendo anche conto delle maggiori opportunità che si stanno aprendo a livello nazionale e regionale con i fondi europei”.