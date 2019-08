Guasto al Casone, il sindaco scrive al Prefetto: “Vogliamo sapere i dati sulla qualità dell’aria”

Il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi, ha scritto una lettera al Prefetto di Grosseto, in accordo con il presidente della Commissione consiliare per la tutela della salute pubblica, Giuseppe De Biase, in merito al recente guasto alla Nuova Solmine nella piana del Casone.

Ecco il testo integrale della lettera:

“Egregio Prefetto Dott.ssa Cinzia Torraco,

con la presente le chiedo di essere convocato, in qualità di sindaco del Comune di Gavorrano, negli incontri successivi di verifica delle analisi Arpat attraverso i dati delle centraline di rilevamento della qualità dell’aria situate presso i Comuni di Follonica e Scarlino a seguito dell’accadimento presso il polo industriale di Scarlino.

Tale richiesta deriva dalla vicinanza del mio Comune alla piana del Casone e pertanto alla necessaria informazione istituzionale alla cittadinanza residente che mi propongo di dare attraverso la Commissione consiliare per la tutela della salute pubblica”.