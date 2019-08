Scomparsa Giancarlo Biliotti: il ricordo e i ringraziamenti della famiglia

Giancarlo Biliotti è morto improvvisamente a 68 anni. Infermiere, da pensionato impegnato nel volontariato, ha donato se stesso.

Attraverso una nota, la famiglia rende comune l’affetto vissuto e condiviso in questi giorni:

“Giancarlo possiamo solo raccontarlo al presente. Per noi ancora è, non era. Aveva scelto un mestiere, l’infermiere, e l’ha vissuto interpretandolo come essere umano. Non può fare a meno della relazione. Nello scambio con gli altri, per gli altri rende densa la sua vita, gli da il senso per lui giusto. La pensione non poteva interrompere questa intensità e, così, il suo ruolo si è solo trasformato diventando volontario.

Giancarlo è una persona gentile e generosa, sa voler bene.

Lo hanno detto tutti: amici, parenti, sconosciuti. Le loro parole stanno trattenendo il tempo che vorrebbe allontanarlo e portarlo nella memoria. Di questa resistenza nel presente, delle donazioni alla Farfalla, ringraziamo tutti.

Non siamo pronti. Il ricordo deve essere costruito poco a poco, ha bisogno di tempo. Il ricordo allontana, ora vogliamo tenere vicino Giancarlo.

La sua vita è un’interpretazione dei bisogni, e, come tutti i volontari sanno, le risposte stanno nella piccola quotidianità. Uomini e donne cercano gesti, azioni solidali, che facciano bene a chi li compie e a chi li riceve in quel momento, non oltre. Lo sanno bene quelli dell’associazione la Farfalla.

Ancora il presente. Non ci sono strategie o idee di futuro. Giancarlo vive oggi come ha vissuto tutta la sua vita, e vive insieme con altri come lui. Piccola persona normale che hai scelto, senza eroismi, di donare te stesso. Non importa il clamore.

Giancarlo ti amiamo, in silenzio, ora“.

La famiglia Biliotti