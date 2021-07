Viale Italia, l’associazione scrive al Prefetto: “Degrado e violenza sul lungomare, servono più controlli”

“Vogliamo segnalare una serie di problematiche che interessano certamente l’intera cittadinanza e comunità follonichese, e per alcuni aspetti, più nel particolare i soci dell’associazione che rappresento”.

A dichiararlo, in una lettera indirizzata al Prefetto Fabio Marsilio e al sindaco di Follonica, Andrea Benini, è Ivan Grotto, presidente dell’associazione Viale Italia.

Tale associazione, senza scopo di lucro, è stata istituita da alcuni proprietari, residenti e non residenti, di abitazioni nel viale Italia, in una zona centrale del Comune di Follonica, cioè il lungomare. Da anni, nella completa collaborazione con il Comune di Follonica e i suoi dirigenti, con lo spirito di costituire anche un osservatorio privilegiato a tutela del bene pubblico, oltre che a tutela del proprio interesse privato, attraverso l’associazione si è cercato di mettere in evidenza alcune problematiche che si presentano annualmente nelle zone del viale Italia.

“Come sicuramente già a Sua conoscenza, negli ultimi tempi si sono verificati diversi, troppi, episodi anche violenti che stanno mettendo a repentaglio il rispetto dell’ordine e sicurezza pubblica in un periodo storico, quella che viviamo attualmente, in cui invece il livello di guardia e di sorveglianza dovrebbe essere più alto e maggiormente garantista – continua la lettera –. In particolare, proprio la spiaggia di Follonica, sia di giorno che di notte, è spesso teatro di tali episodi che presentano anche dei caratteri penalistici. Di giorno, nei tratti di spiaggia libera, proprio di fronte alle abitazioni dei soci dell’associazione medesima, si registra una profonda incuria delle regole da parte dei bagnanti, anche in relazione alle attività ludiche non consentite sull’arenile, e di notte, invece, la problematica assume dei caratteri ancora pia gravi sfociando in episodi anche violenti, come recentemente accaduto, e ciò a fronte di un’assoluta assenza di forze dell’ordine o addetti alla vigilanza, come mi riferiscono direttamente i soci”.

“Per interesse e conto dell’associazione che assisto, che raccoglie i proprietari delle abitazioni site direttamente sull’arenile follonichese, purtroppo devo manifestare questo sentimento di pericolo costante che pervade, oltre alle ansie e paure conseguenti che vanno a minare il diritto di proprietà ed il suo godimento. Per tutte queste ragioni siamo a richiedere l’adozione di provvedimenti opportuni che consentano una maggiore controllo e vigilanza, anche nelle ore notturne, sui tratti di spiaggia interessati al fine di riportare l’ordine e garantire il rispetto della sicurezza pubblica e della tranquillità – termina la lettera -. Certo della vostra comprensione a riguardo, rinnoviamo la nostra piena disponibilità a collaborare per il raggiungimento dell’obbiettivo comune ed alla partecipazione ad eventuali incontri al fine di instaurare un costruttivo confronto in merito“.