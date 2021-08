Rave party, il sindaco scrive al Ministro: “Risarcire attività che hanno subito danni”

Il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni, ha scritto una lettera al Ministro del turismo Massimo Garavaglia in merito al rave party che si è svolto nei pressi del lago di Mezzano.

Ecco il testo integrale della lettera:

“Signor Ministro,

il rave party di Mezzano, nel comune di Valentano, che ha rappresentato un attacco ai nostri territori, ha avuto conseguenze negative anche per diverse attività turistiche e commerciali in una zona che vive molto di turismo estivo e che soffre ancora delle chiusure e delle restrizioni da Covid-19 dei mesi scorsi.

Per questo Le chiedo di valutare la possibilità di un sostegno straordinario o, sotto forma di bonus o altro, per quelle attività che documentano disdette di clienti già sul posto o che avevano prenotato, oppure per le attività di ogni tipo che hanno subito danni non coperti da assicurazione.

Sarebbe un segno di attenzione per una zona, mi riferisco a titolo puramente indicativo e senza entrare nelle dirette competenze ed eventuali richieste che comprende i Comuni di Valentano, in provincia di Viterbo, e Sorano, Pitigliano e Manciano, in provincia di Grosseto, che hanno avuto anche un danno di immagine dal rave party.

Grato per la sua attenzione chiedo un cenno di riscontro e La saluto cordialmente”.