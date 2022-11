Operazione anti droga della Municipale: il plauso dei colleghi de “Il fuori coro’

Il gruppo social “Il fuori coro”, composto da agenti e ufficiali della Polizia locale di tutta Italia, ha scritto una lettera al sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, all’assessore comunale alla sicurezza, Riccardo Megale, e al Comandante della Polizia Municipale, Alessio Pasquini, per complimentarsi per l’operazione che ha consentito di sequestrare eroina e di fermare uno spacciatore minorenne in via Nuova Zelanda, nel capoluogo maremmano.

Ecco il testo integrale della lettera:

“Egregio Sig. Sindaco ed Ill.mo Comandante della Polizia Locale del Comune di Grosseto,

chi Vi scrive è ‘Il Fuori Coro’, una compagine di ufficiali ed agenti della Polizia locale appartenenti a vari Comuni d’Italia. Non siamo un gruppo politicizzato né facciamo attività sindacale, siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata.

Abbiamo appreso da alcuni quotidiani on line che il Comando di Polizia locale del Comune che Voi rappresentate, si è messo in evidenza in un’operazione antidroga che ha portato alla denuncia di un giovanissimo pusher minorenne straniero, al sequestro di 14 dosi di eroina pronte per essere spacciate e ad una non indifferente somma di denaro frutto di quell’illecito mercimonio. Teatro di questa eccellente operazione portata a termine con successo dai colleghi maremmani, una delle strade del capoluogo toscano dove l’atteggiamento sospetto di un gruppo di giovani ha catturato l’attenzione dei colleghi del Nucleo operativo di sicurezza che hanno fermato, dopo una breve fuga, il sullodato pusher il quale, essendo sprovvisto di alcuna autorizzazione che gli permettesse di rimanere sul territorio nazionale è stato, per questo, accompagnato poi in un centro di accoglienza.

Complimenti dunque per la Locale di questo rinomato Comune toscano che anche questa volta, ha messo a segno un altro centro, ad indiscutibile riprova del valore aggiunto rappresentato dalla Polizia locale nel monitoraggio e nell’intervento nelle situazioni di emergenza, emergenza sociale e di piccola o grande criminalità. Il tutto, a garanzia dell’ordine e della sicurezza comunitaria nei confronti della quale la Polizia locale ha funzione primaria, essendo la stessa la vera Polizia di prossimità, per la conoscenza del territorio e delle situazioni grandi o piccole che caratterizzano quest’ultimo. Per questi motivi, ‘Il Fuori Coro’ vuole manifestare a Voi ed agli agenti che Voi rappresentate, viva soddisfazione e sinceri complimenti per il lavoro svolto dagli stessi con competenza e professionalità encomiabili. Bravi colleghi, un’altra significativa vittoria nei confronti del mondo dello spaccio ed un altro motivo di orgoglio per la Polizia locale tutta. Polizia Locale Grosseto: squadra vincente!“