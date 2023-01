Dionisi scrive al sindaco: “Numerose problematiche, servono interventi urgenti”

Fiorenzo Dionisi, esponente di Azione, ha scritto una lettera al sindaco Mirco Morini e alla Giunta del Comune di Manciano.

Ecco il testo integrale della lettera:

“Egregio Sindaco e membri della Giunta,

ritengo che sia giunto il momento di portare a conoscenza dei nostri concittadini lo stato dell’arte di alcune significative problematiche amministrative, già esistenti nella precedente legislatura e alle quali, ancora, non sono state date delle soluzioni adeguate e risolutive, durante i sei mesi del nuovo mandato.

Queste le tematiche più importanti:

stato dell’arte in merito all’agibilità dell’edifico scolastico di Saturnia, da oltre un anno chiuso alle attività didattiche e alla fruizione del Museo archeologico, ubicato nello stesso immobile;

stato dell’arte del progetto ‘Area di sosta temporanea per auto’, nella ‘Vallata di Saturnia’, con scadenza al 31.12.2022, non prorogata. Sito chiuso come recita un avvio sul posto;

stato dell’arte, in merito all’acquisizione dell’area ex cava, cosiddetta ‘Buca’, nella frazione di Saturnia, di proprietà di Banca Tema. A riguardo la banca ha manifestato la volontà di cedere, a titolo gratuito, al Comune di Manciano la proprietà dell’area, con l’impegno da parte dell’amministrazione comunale di realizzare, con risorse proprie, una progettazione già ultimata e approvata dalla Soprintendenz

stato dell’arte del progetto per la riqualificazione della cinta muraria di Saturnia, già approvato per un investimento di 99mila euro. A tal fine, c’erano le risorse finanziarie disponibili a fine anno 2022, ma sono state impegnate, quasi tutte, per interventi sul capoluogo, per un importo complessivo di 750mil euro.

Egregio Sindaco Morini, quanto sopra dettagliato ha bisogno di decisioni definitive, urgenti, concrete e, soprattutto, coerenti con la vocazione turistica del nostro territorio, altrimenti il Comune di Manciano subirà un grave danno sia ambientale che economico.



Considerato che dall’inizio della legislatura non è stata organizzata dalla Giunta alcuna riunione con i cittadini, come peraltro promesso in campagna elettorale, Le chiedo, cortesemente, di: convocare quanto prima, un incontro pubblico con la cittadinanza, magari a Saturnia, per comunicare le dovute informazioni, sulle problematiche illustrate.

Distinti saluti”.