Coronavirus, una professoressa scrive al sindaco: “Tanta gente senza mascherina, aumentare controlli”

Cristina Rinaldi, già professoressa di Immunologia ed Immunopatologia alla Facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza di Roma, ha scritto una lettera al sindaco di Monte Argentario, Francesco Borghini, in merito all’obbligatorietà dell’uso della mascherina in luoghi aperti.

Ecco il testo integrale della lettera:

“Visto l’Art. 3 comma 2 del Dpcm del 17/5/2020 ‘Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid19 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie…..omissis…..in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza……’.

Vista l’ordinanza n.61/2020 della Regione Toscana al punto 7 ‘Ll’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatoria …..omissis…… in spazi aperti pubblici o aperti al pubblico nel caso in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale’.

Vista la Normativa riportata anche dalla Faq della Regione Toscana sul Coronavirus che indica che ‘si deve tenere la mascherina all’aperto se lo spazio è frequentato da più persone e non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale”, che in Toscana il distanziamento è raccomandato di 1,80 metri e che ‘sono previste sanzioni dall’art. 4 del decreto legge n.19/20202’.

Considerato che in seguito all’apertura interregionale a partire dallo scorso 3 giugno, sono iniziate ad arrivare all’Argentario moltissime persone, sopratutto turisti, provenienti dalle altre regioni, ivi comprese regioni con elevati casi di positività al virus Covid19.

Considerato che purtroppo quasi tutti non usano all’aperto la mascherina e non mantengono il distanziamento interpersonale indicato nè nelle strade cittadine nè tantomeno nelle spiagge, nonostante alcuni stabilimenti espongano cartelli con l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

Considerato il grave rischio che corre il nostro Comune, che finora si è distinto per una minima presenza di contagiati che è al momento completamente azzerata,

Mi permetto di suggerirle la necessità di far effettuare un controllo capillare nelle strade e nelle spiagge da parte delle forze dell’ordine emettendo regolari provvedimenti sanzionatori ai contravventori trovati senza mascherina e senza distanziamento.

Avendo inoltre notato che in questi giorni il Comune di Monte Argentario ha predisposto alcuni cartelli esplicativi delle normative e degli obblighi ai fini del contenimento della diffusione del virus, ma che purtroppo sono poco visibili, senza un’adeguata diffusione nè nelle strade nè nelle spiagge (almeno per quel che riguarda la frazione di Porto Ercole), e senza palese accenno alle sanzioni per chi non rispetta gli obblighi, La prego cortesemente di voler provvedere, oltre al rafforzamento dei controlli, anche all’incremento numerico e dimensionale dei cartelli di avviso e sopratutto di rendere noto che per chi non rispetta l’obbligo di indossare le mascherine sono previste le sanzioni indicate dall’art. 4 del decreto legge n.19/2020 del 25/03/2020, come indicato nella Faq della Regione Toscana.

Tutto questo affinché le persone che vengono da fuori comune e da fuori regione siano rese opportunamente edotte degli obblighi vigenti nel nostro territorio per impedire l’insorgenza di pericolosi focolai nella nostra comunità e per la salvaguardia della salute pubblica.

La ringrazio per la cortese attenzione e le invio i miei più cordiali saluti”.