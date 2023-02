L’ambasciatore ucraino scrive al sindaco: “Grazie per l’appoggio al nostro popolo”

L’ambasciatore d’Ucraina a Roma, Yaroslav Melnyk, ha scritto al sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni, per “ringraziarLa dal profondo di mio cuore per il Vostro sincero appoggio dell’Ucraina e dei miei connazionali” .

L’ambasciatore si riferisce ai ripetuti aiuti fatti pervenire dalla popolazione del comune di Sorano grazie all’impegno delle Pro Loco di Sorano e San Quirico, delle parrocchie e delle comunità di Sorano, Castell’Ottieri, San Giovanni delle Contee, Montorio e Castell’Azzara e del gruppo comunale di Protezione Civile.

L’ambasciatore sottolinea e ringrazia per l’ospitalità ad alcune famiglie ucraine e per “aver dato all’artista Serhy Horobets, l’opportunità di realizzare a Sorano le sue opere nell’ambito dell’iniziativa nazionale ‘Boccata d’arte’. Considerata la sensibilità di questo momento storico, ogni piccolo gesto di supporto è visto, apprezzato e costudito come prezioso ricordo confermante il forte legame di amicizia instauratosi tra i nostri popoli“.

Dopo aver ricordato che il popolo ucraino “difende la propria indipendenza, la libertà e il diritto al futuro“, l’ambasciatore conclude così “Grazie per non aver scelto di rimanere in disparte” e augura “Pace e prosperità alla città di Sorano“.