L’esperimento Blockchain in Africa avrà effetti a catena globali

Ad aprile di quest’anno, Iohk, la società dietro la criptovaluta Cardano, ha annunciato una partnership pionieristica con il Governo etiope.

Come parte dell’accordo, le autorità implementeranno un sistema nazionale basato su Blockchain per studenti, insegnante e registrazione dei risultati per verificare digitalmente i voti e molto altro.

Il piano vedrà cinque milioni di studenti ricevere ID basati su Blockchain Cardano, consentendo alle autorità di verificare digitalmente i voti e tenere traccia del rendimento scolastico di ogni studente. Coinvolgerà circa 3.500 scuole e 750.000 insegnanti.

Migliorare l’istruzione in Africa e le criptovalute

L’apertura dell’accesso all’istruzione in Africa è stata tentata più e più volte e fino ad ora sono stati compiuti solo progressi incrementali. Ecco perché I’Ohk, così come altre iniziative basate su Blockchain, hanno generato poca eccitazione al di fuori della sfera crittografica.

Ma queste iniziative daranno finalmente potere ai cittadini dei Paesi in via di sviluppo: la distinzione tra i cittadini e le nazioni stesse è cruciale, considerando che gran parte degli aiuti occidentali scaricati in molti di questi Paesi sono finiti nelle mani di burocrati corrotti.

Blockchain e apprendimento online che lavorano insieme all’unisono possiedono una capacità significativa non solo di trasformare la regione a portata di mano, ma di fungere da primo domino verso l’adozione di massa.

La pandemia ha avuto un profondo effetto sull’ascensione dell’apprendimento digitale, costringendo i Governi di tutto il mondo a chiudere le scuole e a cercare soluzioni rapide.

In parte per questo motivo, l’apprendimento a distanza è diventato sempre più la norma, aprendo la porta a studenti di tutte le età per seguire corsi online, sia per costruire una laurea che per arricchirsi.

I massicci corsi online aperti (Mooc) hanno goduto di grande popolarità con piattaforme come Coursera, edX e FutureLearn, guadagnando oltre 60 milioni di nuovi utenti nel 2020.

Ma per i potenziali studenti delle regioni meno servite del mondo non è così semplice. Questo predice anche una più ampia futura utilizzazione delle criptovalute e del motivo per cui molti si affrettano ad investire in esse.

La situazione precaria dell’Etiopia rispecchia essenzialmente gran parte dell’Africa sottosviluppata. Ad esempio, la maggior parte delle informazioni è ancora registrata su carta, quindi il Ministero dell’istruzione ha a sua disposizione una quantità limitata di dati utili.

Gli studenti incontrano difficoltà ad accedere ai loro documenti accademici e rimane un grave problema per quanto riguarda le certificazioni false, che portano gli studenti a lottare per dimostrare la loro credibilità accademica.

In Etiopia, Internet raggiunge solo il 20,6% della popolazione e anche le persone che raggiunge subiscono regolari interruzioni di Internet locali a causa di gravi disordini sociali. Gli studenti che operano online sono inoltre tenuti a mantenere un profilo di apprendimento aggiornato, che si è rivelato un ostacolo, indipendentemente dal fatto che si tratti di seguire un corso o dodici.

Come può la Blockchain aprire la porta?

L’Unesco definisce le risorse educative aperte come materiali didattici/didattici che sono di pubblico dominio o con licenza aperta e consentono agli utenti di riutilizzarli, adattarli e ridistribuirli senza alcun costo.

Un modo per facilitare ciò è mantenere un framework basato su Blockchain. Blockchain e identità digitale stanno iniziando a rivelarsi essenziali in mercati del lavoro ben funzionanti come strumento per stabilire competenze in modo credibile.

Per risolvere il problema della scarsa connettività, i diplomati delle scuole superiori riceveranno tessere con chip Nfc (Near Field Communication) che conterranno le loro credenziali educative. Ciò garantisce che i dati siano disponibili anche se uno studente non ha accesso per connettersi al sistema.

La Blockchain potrebbe anche certificare abilità o abilità specifiche. A volte gli studenti possiedono un’abilità specifica molto ben sviluppata. Forse scrivono poesie eccezionali al nono anno, sono geni della matematica all’età di otto anni o possono intagliare il legno come un professionista prima di diplomarsi al liceo.

Gli insegnanti o altre persone certificate che ne sono testimoni potrebbero riconoscere questa abilità assegnando badge speciali che verrebbero anche archiviati nell’account di ogni studente sulla Blockchain.

Se uno studente si trasferisce in un’altra scuola, non ci sarebbe bisogno di trascrizioni, poiché le informazioni sono già sulla Blockchain della regione e la nuova scuola continuerebbe semplicemente ad aggiungere all’account dello studente.

Se lo studente si trasferisce in un altro stato, le informazioni potrebbero essere facilmente trasferite alla Blockchain dello stato ricevente. Uno smart contract sulla Blockchain ricevente potrebbe quindi confrontare i contenuti del corso e avvisare se aree specifiche richiedono attenzione.