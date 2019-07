Lesioni personali e spaccio: arrestati due uomini senza fissa dimora

Questa mattina i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Grosseto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Grosseto, su richiesta della Procura, nei confronti di due uomini (uno di 42 anni ed uno di 21, originari del Marocco e in Italia senza fissa dimora), in quanto ritenute responsabili di lesioni personali aggravate e traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini — avviate nel mese di ottobre 2018 dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Grosseto e coordinate dalla Procura della Repubblica di Grosseto — hanno avuto origine da un controllo di polizia al quale era stato sottoposto uno dei due uomini (che in passato era stato controllato e aveva fornito altre generalità), il quale aveva opposto resistenza con violenza e minaccia, causando, tra l’altro, a un brigadiere della Guardia di Finanza in servizio lesioni personali aggravate, per poi darsi alla fuga.

Le attività investigative delle fiamme gialle volte a rintracciare l’indagato hanno consentito di ricostruire una sistematica attività di spaccio di sostanze stupefacenti gestita dai due indagati e da altri in corso di identificazione, tutti di origine marocchina e in Italia senza fissa dimora. Inoltre, dagli atti sono emersi indizi di reità nei confronti del quarantaduenne del reato di violenza sessuale continuato da lui perpetrato nei confronti di una tossicodipendente in crisi di astinenza.

Le ulteriori attività di indagine, consistite nell’acquisizione da parte della polizia giudiziaria di sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) rese dagli acquirenti di sostanze stupefacenti, hanno consentito di accertare che gli indagati erano dediti allo smercio di sostanze stupefacenti in una piazza di spaccio all’interno di una zona boschiva situata a Montepescali, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Grosseto, inoltre, nel corso delle attività di polizia giudiziaria, hanno sequestrato complessivi 36 grammi di cocaina e 192 grammi di hashish, nonché all’accertamento dello spaccio di ulteriori 364 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana. I due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Grosseto.