Variazione di bilancio, Marras: “Investiti 44 milioni per la Toscana e la Lega va in confusione”

«La Lega in Toscana è entrata in uno stato di confusione totale. Lo ha dimostrato durante il dibattito e la votazione della variazione di bilancio, approvata oggi in Consiglio regionale, una “manovra” che prevede investimenti importanti per oltre 44 milioni di euro su trasporti, viabilità, casa, turismo, ricerca, istruzione e cultura. Ebbene, il consigliere Casucci durante il dibattito si è scagliato con veemenza, in particolare contro l’acquisto della collezione Alinari, per poi votare a favore degli articoli che hanno sancito quella scelta. La confusione, ai limiti della schizofrenia politica, è proseguita poi sul voto finale: i consiglieri della Lega hanno votano quasi tutti gli articoli della variazione per poi esprimere un voto contrario sull’intera legge. Ogni commento mi pare superfluo…».

Così Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, commenta il dibattito ed il voto sulla seconda variazione di bilancio della Regione Toscana approvata oggi in aula.