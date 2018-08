Fallimento SkyWork, Marras: “Abbiamo fatto tutti una figuretta, togliere targa celebrativa”

“Notizia che lascia di stucco. Quando pure l’ambasciatore svizzero raccomanda la puntualità e l’affidabilità della società, vai sul sicuro. Poi ti svegli e scopri che, d’un tratto, quella che tutti abbiamo salutato come una prospettiva di sviluppo concreto delle attività della Seam, si è trasformata in una bolla di sapone. Mi fa piacere che ci si sia messi all’opera subito per trovare una alternativa, perché sono convinto che la permanenza attiva dell’aeroporto ci porterà sicuramente bene per il futuro; ciò non toglie che abbiamo fatto tutti, me compreso, una figuretta. Proporrei di togliere immediatamente la targa celebrativa dentro all’aerostazione che, con forse troppa enfasi mediatica, abbiamo affisso il giorno del primo volo e di evitare, se ci fossero nuove iniziative, lo stesso cerimoniale trionfante”.

Così Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana, sulla sua pagina Facebook commentando la notizia del fallimento della compagnia aerea svizzera SkyWork.