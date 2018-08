Agroalimentare, in Maremma oltre 10 milioni per i Pif: “Ottimo lavoro di squadra delle aziende”

Sono numeri incoraggianti per la provincia di Grosseto quelli che arrivano dalla graduatoria per i Progetti integrati di filiera: i progetti ammessi a finanziamento sono in totale 18, di questi 5 sono in provincia di Grosseto; le aziende coinvolte dai progetti sono complessivamente 561, di cui 195 quelle grossetane; infine, su un investimento per il finanziamento di 30milioni di euro, la somma dei contributi che arriveranno alle aziende maremmane supera i 10 milioni di euro.

I progetti ammessi, ma attualmente non finanziabili per mancanza di risorse, sono 16, di cui 3 in provincia di Grosseto.

“Complimenti alle imprese maremmane che hanno dimostrato ancora una volta determinazione, capacità di programmazione e voglia di investire nel futuro portando avanti un lavoro di squadra con investimenti aziendali, attività d’innovazione tecnologica, promozione, diversificazione delle attività agricole – commenta Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana –. Un impegno che è stato riconosciuto e premiato e che adesso dovrà concretizzarsi rafforzando le diverse attività e quindi le filiere e dando forza, al contempo, anche al progetto del Distretto agroalimentare della Toscana del sud”.

Questa la pagina dedicata del sito della Regione Toscana da cui è possibile scaricare la graduatoria: http://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-2014-2020-bando-relativo-ai-progetti-integrati-di-filiera-pif-agroalimentare-annualita-2017-