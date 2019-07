Aggiudicata l’asta per l’ex area di Campiano, Marras: “Ottimo risultato”

“Questo è il successo di un’area cosiddetta marginale, ma che, nei fatti, dimostra di non esserlo, di voler concretamente investire sullo sviluppo e sul futuro“.

A dichiararlo è Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana, commentando la notizia dell’aggiudicazione completa dei 13 lotti dell’ex area di Campiano, nel comune di Montieri, ad una cordata di imprenditori, tra cui diversi anche locali.

“Complimenti al sindaco Verruzzi – prosegue Marras – e a chi ha creduto nel progetto, per molti solo utopico, lavorando seriamente per il raggiungimento dell’obiettivo: l’insediamento di nuove imprese creerà occasioni di lavoro per decine di giovani del territorio, una vera e propria boccata di ossigeno per un territorio in difficoltà dal punto di vista occupazionale e per un’area dismessa rispetto alla quale si era persa ogni speranza. Salutiamo dunque con favore questo passaggio che è stato possibile anche grazie al programma regionale ‘Invest in Tuscany’ che assiste le imprese interessate a stabilirsi o a espandersi in Toscana in ogni fase del processo di investimento. Adesso non resta che iniziare a scrivere una nuova pagina della storia economica di Montieri, in bocca al lupo a tutti“.