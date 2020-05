Aggiornato il reticolo idrografico toscano, Marras: “Alleggeriti obblighi e oneri per agricoltori”

Nell’ultima seduta del Consiglio regionale è stata approvata la Proposta di deliberazione con la quale si aggiorna il reticolo idrografico delle Toscana disegnando un nuovo quadro di riferimento per manutenzione, sorveglianza e gestione del regime delle acque.

“Ci tengo a sottolineare questo passaggio – spiega Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana – perché è molto importante, soprattutto per la Maremma che ha un reticolo idrografico particolarmente fitto. L’obiettivo principale della revisione del reticolo, che viene fatta di norma ogni cinque anni, è quella di tracciare un insieme di regole che siano funzionali a prevenire e mitigare fenomeni alluvionali. Proprio per questo siamo andati nella direzione della semplificazione delle procedure e dell’alleggerimento di obblighi e oneri per gli agricoltori cosicché la gestione dei terreni sia più agevole. In molti casi, questa norma li esonera dai gravami del demanio idrico permettendo loro così di utilizzare i terreni senza particolari vincoli. In particolare poi, è stato riclassificato anche il reticolo minore, cioè le acque che attraversano i campi coltivati, e siamo intervenuti per superare le criticità delle cosiddette ‘fossette di campo’ ed aggiornare il dato dei tratti tombati”.